Війська РФ провели невдалі обмежені контратаки на Харківщині – ISW
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 22 жовтня зазначили, що армія РФ не припиняє спроб повернути хоча б частину втрачених позицій на Харківщині.
“22 жовтня російські війська провели невдалі обмежені контратаки з метою повернення втрачених територій у Харківській, Луганській та Донецькій областях”, – зазначили у зведенні американського Інституту вивчення війни.
Так, на Харківщині ворог намагався провести атаку поблизу Тернової (20 км на південний захід від Вовчанська). У Луганській області атакують у районі Білогорівки та Золотарівки, а також у напрямку Лимана Донецької області.
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“Українські джерела повідомляли, що 22 жовтня російські війська продовжували звичайний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії Оскіл – Кремінна”, – додали аналітики.
Також у ISW звернули увагу на будівництво так званої “лінії Вагнера” – укріплень, які вже з Луганщини зайшли на територію РФ – до сусідньої з Харківщиною Бєлгородської області.Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: isw, атака, війна; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 07:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ провели невдалі обмежені контратаки на Харківщині – ISW".