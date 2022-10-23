Війська РФ провели невдалі обмежені контратаки на Харківщині – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 22 жовтня зазначили, що армія РФ не припиняє спроб повернути хоча б частину втрачених позицій на Харківщині.

“22 жовтня російські війська провели невдалі обмежені контратаки з метою повернення втрачених територій у Харківській, Луганській та Донецькій областях”, – зазначили у зведенні американського Інституту вивчення війни.

Так, на Харківщині ворог намагався провести атаку поблизу Тернової (20 км на південний захід від Вовчанська). У Луганській області атакують у районі Білогорівки та Золотарівки, а також у напрямку Лимана Донецької області.

“Українські джерела повідомляли, що 22 жовтня російські війська продовжували звичайний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії Оскіл – Кремінна”, – додали аналітики.

Також у ISW звернули увагу на будівництво так званої “лінії Вагнера” ​​– укріплень, які вже з Луганщини зайшли на територію РФ – до сусідньої з Харківщиною Бєлгородської області.