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Генштаб сообщил об ударе армии РФ по Купянску и обстреле 7 сел на Харьковщине

Происшествия 18:51   24.10.2022
Елена Нагорная
Генштаб сообщил об ударе армии РФ по Купянску и обстреле 7 сел на Харьковщине

До десяти населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение прошедших суток из различного вооружения.

На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка, а на Купянском — из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Каменка, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Также Генштаб пишет, что вражескому удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 18:51;

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