Генштаб сообщил об ударе армии РФ по Купянску и обстреле 7 сел на Харьковщине
До десяти населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение прошедших суток из различного вооружения.
На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка, а на Купянском — из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Каменка, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Также Генштаб пишет, что вражескому удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб сообщил об ударе армии РФ по Купянску и обстреле 7 сел на Харьковщине".