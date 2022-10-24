Генштаб повідомив про удар ворога по Куп’янську та обстріл 7 сіл на Харківщині

До десяти населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом минулої доби з різного озброєння.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка, а на Куп’янському – із танків та артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Кам’янка, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18.00.

Також Генштаб пише, що ворожого удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Куп’янську.