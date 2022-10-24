Генштаб повідомив про удар ворога по Куп’янську та обстріл 7 сіл на Харківщині
До десяти населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом минулої доби з різного озброєння.
На Слобожанському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка, а на Куп’янському – із танків та артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Кам’янка, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18.00.
Також Генштаб пише, що ворожого удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Куп’янську.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, обстріли, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб повідомив про удар ворога по Куп’янську та обстріл 7 сіл на Харківщині".