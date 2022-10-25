Оккупанты на Харьковщине «развлекались» стрельбой и пьяные требовали добавки

Воины теробороны поделились тем, что услышали на Харьковщине от местных жителей деоккупированных территорий про «русский мир» и будни «освободителей».

Видео опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона ТрО.

Среди того, что рассказали бойцы, — много историй ограбления «освободителями» «освобождаемых»: «Когда сюда русские зашли, они повырезали всю скотину у людей, еду забирали, всех по домам закрывали»; «Рассказывают, что грабили, угрожали, убивали».

Среди «оригинальных» требований оккупантов к местным жителям распространенным было требование налить спиртного.

«Приходят к людям пьяные — либо требуют выпивку, либо за добавкой, — пересказал рассказы жителей Харьковщины воин теробороны. — Начинают требовать у людей имущество. Например, в одном населенном пункте люди рассказали, что к ним пришел выпивший бурят и открытым текстом заявил, что он сейчас собирается расстрелять их и забрать у них машину».

К сожалению, реальных, а не на словах расстрелов на оккупированных территориях также было немало. Распространенная история — расстрел гражданских машин при попытке людей либо выехать с оккупированной территории, либо просто добраться до ближайшего магазина или же больницы.

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Причем зачастую такие расстрелы не были оправданы ничем, кроме жестокости. А иногда — желания «поразвлечься».

«Есть данные, что два снайпера работали — развлекались, по заборам стреляли, людей из домов не выпускали. К сожалению, мы их не встретили здесь, хотя очень хотелось», — отметил один из бойцов харьковской ТрО.

Сейчас, по словам тероборонцев, обстановка на фронте стала спокойнее. «Противник на данный момент предпринимает, конечно, какие-то попытки выдвинуться обратно. Слава Богу, мы успешно справляемся с этим», — заверили тероборонцы.