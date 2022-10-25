Live
  • Вторник 25.10.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.96
    • 🟢

Оккупанты на Харьковщине «развлекались» стрельбой и пьяные требовали добавки

Интервью 08:43   25.10.2022
Оксана Горун
Оккупанты на Харьковщине «развлекались» стрельбой и пьяные требовали добавки

Воины теробороны поделились тем, что услышали на Харьковщине от местных жителей деоккупированных территорий про «русский мир» и будни «освободителей».

Видео опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона ТрО.

Среди того, что рассказали бойцы, — много историй ограбления «освободителями» «освобождаемых»: «Когда сюда русские зашли, они повырезали всю скотину у людей, еду забирали, всех по домам закрывали»; «Рассказывают, что грабили, угрожали, убивали».

Среди «оригинальных» требований оккупантов к местным жителям распространенным было требование налить спиртного.

«Приходят к людям пьяные — либо требуют выпивку, либо за добавкой, — пересказал рассказы жителей Харьковщины воин теробороны. — Начинают требовать  у людей имущество. Например, в одном населенном пункте люди рассказали, что к ним пришел выпивший бурят и открытым текстом заявил, что он сейчас собирается расстрелять их и забрать у них машину».

К сожалению, реальных, а не на словах расстрелов на оккупированных территориях также было немало. Распространенная история — расстрел гражданских машин при попытке людей либо выехать с оккупированной территории, либо просто добраться до ближайшего магазина или же больницы.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Дедушка 10-летней Кати рассказал, как дважды расстреляли его внучку (сюжет)

Причем зачастую такие расстрелы не были оправданы ничем, кроме жестокости. А иногда — желания «поразвлечься».

«Есть данные, что два снайпера работали — развлекались, по заборам стреляли, людей из домов не выпускали. К сожалению, мы их не встретили здесь, хотя очень хотелось», — отметил один из бойцов харьковской ТрО.

Сейчас, по словам тероборонцев, обстановка на фронте стала спокойнее. «Противник на данный момент предпринимает, конечно, какие-то попытки выдвинуться обратно. Слава Богу, мы успешно справляемся с этим», — заверили тероборонцы.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:55
На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)
21:05
Бойцы харьковской ТрО показали свою усовершенствованную пушку (фото)
10:57
Россияне, будучи на Харьковщине, грозились написать бранные слова в Вашингтоне
16:29
СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине
11:19
На Харьковщине остаются оккупированными 32 населенных пункта — Синегубов

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
  • смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon

    • Вы читали новость: «Оккупанты на Харьковщине «развлекались» стрельбой и пьяные требовали добавки»; из категории Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты на Харьковщине «развлекались» стрельбой и пьяные требовали добавки".