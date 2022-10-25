Окупанти на Харківщині “розважалися” стріляниною та п’яні вимагали добавки

Воїни тероборони поділилися тим, що почули на Харківщині від місцевих мешканців деокупованих територій про “русский мир” та будні “освободителей”.

Відео опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону ТрО.

Серед того, що розповіли бійці, – багато історій пограбування “освободителями” “освобождаемых”: “Коли сюди росіяни зайшли, вони повирізали всю худобу в людей, їжу забирали, всіх по хатах закривали”; “Розповідають, що грабували, погрожували, вбивали”.

Серед “оригінальних” вимог окупантів до місцевих жителів поширена була вимога налити спиртного.

“Приходять до людей п’яні – або вимагають випивку, або за добавкою, – переказав розповіді жителів Харківщини воїн тероборони. – Починають вимагати у людей майно. Наприклад, в одному населеному пункті люди розповіли, що до них прийшов бурят, що випив, і відкритим текстом заявив, що він зараз збирається розстріляти їх та забрати в них машину”.

На жаль, реальних, а не на словах розстрілів на окупованих територіях також було чимало. Поширена історія – розстріл цивільних машин при спробі людей або виїхати з окупованої території, або просто дістатися найближчого магазину чи лікарні.

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Причому часто такі розстріли були не спровоковані нічим, а були наслідком простої жорстокості загарбників. А іноді – бажання “розважитися”.

“Є дані, що два снайпери працювали – розважалися, по парканах стріляли, людей з будинків не випускали. На жаль, ми їх не зустріли тут, хоча дуже хотілося”, – зазначив один із бійців харківської ТрО.

Зараз, за ​​словами тероборонців, ситуація на фронті стала спокійнішою. “Противник на даний момент робить, звичайно, якісь спроби висунутися назад. Слава Богу, ми успішно справляємося з цим”, – запевнили тероборонці.