Девять населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Девять населенных пунктов в Харьковской области обстреляла армия РФ из различного вооружения в течение суток.

Как сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Слобожанском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, а на Купянском направлении — районы сел Берестовое, Кисловка и Фиголевка.