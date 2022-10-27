Девять населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб
Девять населенных пунктов в Харьковской области обстреляла армия РФ из различного вооружения в течение суток.
Как сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На Слобожанском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, а на Купянском направлении — районы сел Берестовое, Кисловка и Фиголевка.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять населенных пунктов в Харьковской области обстреляла армия РФ из различного вооружения в течение суток.".