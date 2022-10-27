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Девять населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:43   27.10.2022
Елена Нагорная
Девять населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Девять населенных пунктов в Харьковской области обстреляла армия РФ из различного вооружения в течение суток.

Как сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Слобожанском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, а на Купянском направлении — районы сел Берестовое, Кисловка и Фиголевка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять населенных пунктов в Харьковской области обстреляла армия РФ из различного вооружения в течение суток.".