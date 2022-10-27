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Дев’ять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Події 18:43   27.10.2022
Олена Нагорна
Дев’ять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Дев’ять населених пунктів у Харківській області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.

Як повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00, ворог гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Слобожанському напрямку були обстріляні райони населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, а на Куп’янському напрямку – райони сіл Берестове, Кислівка та Фиголівка.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять населених пунктів у Харківській області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.".