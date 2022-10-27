Дев’ять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Дев’ять населених пунктів у Харківській області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.
Як повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00, ворог гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
На Слобожанському напрямку були обстріляні райони населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, а на Куп’янському напрямку – райони сіл Берестове, Кислівка та Фиголівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять населених пунктів у Харківській області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.".