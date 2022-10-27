Дев’ять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Дев’ять населених пунктів у Харківській області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.

Як повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00, ворог гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Слобожанському напрямку були обстріляні райони населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, а на Куп’янському напрямку – райони сіл Берестове, Кислівка та Фиголівка.