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В течение суток пожаров из-за обстрелов на Харьковщине не было — сводка ГСЧС

Происшествия 07:46   27.10.2022
Алексей Наумов
В течение суток пожаров из-за обстрелов на Харьковщине не было — сводка ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Харьковщины совершили 17 оперативных выездов, в трех случаях — на тушение пожаров.

«В течение суток пожары, произошедшие в результате вражеских обстрелов, не зафиксированы», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Помимо трех выездов на тушение пожаров, ГСЧСики также дважды производили аварийно-спасательные работы. 10 выездов за сутки были связаны с оказанием помощи населению, полиции и коммунальщикам.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 291 взрывоопасный предмет.

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    • Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Харьковщине под мощный обстрел попал Купянск.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 07:46;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки спасатели Харьковщины совершили 17 оперативных выездов, в трех случаях — на тушение пожаров".