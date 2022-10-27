В течение суток пожаров из-за обстрелов на Харьковщине не было — сводка ГСЧС
За прошедшие сутки спасатели Харьковщины совершили 17 оперативных выездов, в трех случаях — на тушение пожаров.
«В течение суток пожары, произошедшие в результате вражеских обстрелов, не зафиксированы», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Помимо трех выездов на тушение пожаров, ГСЧСики также дважды производили аварийно-спасательные работы. 10 выездов за сутки были связаны с оказанием помощи населению, полиции и коммунальщикам.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 291 взрывоопасный предмет.
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Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Харьковщине под мощный обстрел попал Купянск.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 07:46;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки спасатели Харьковщины совершили 17 оперативных выездов, в трех случаях — на тушение пожаров".