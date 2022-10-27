Протягом доби пожеж через обстріли на Харківщині не було – зведення ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківщини здійснили 17 оперативних виїздів, у трьох випадках – на гасіння пожеж.

“Протягом доби пожеж, що сталися внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Крім трьох виїздів на гасіння пожеж, ДСНСики також двічі проводили аварійно-рятувальні роботи. 10 виїздів за добу були пов’язані з наданням допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 291 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби на Харківщині під потужний обстріл потрапив Куп’янськ.