Протягом доби пожеж через обстріли на Харківщині не було – зведення ДСНС
Минулої доби рятувальники Харківщини здійснили 17 оперативних виїздів, у трьох випадках – на гасіння пожеж.
“Протягом доби пожеж, що сталися внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Крім трьох виїздів на гасіння пожеж, ДСНСики також двічі проводили аварійно-рятувальні роботи. 10 виїздів за добу були пов’язані з наданням допомоги населенню, поліції та комунальникам.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 291 вибухонебезпечний предмет.
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Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби на Харківщині під потужний обстріл потрапив Куп’янськ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 07:46;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники Харківщини здійснили 17 оперативних виїздів, у трьох випадках – на гасіння пожеж".