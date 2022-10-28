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«Нам не нужна улица Гагарина» — в Изюме сообщили о планах деколонизации

Общество 08:36   28.10.2022
Оксана Горун
«Нам не нужна улица Гагарина» — в Изюме сообщили о планах деколонизации

В Изюме вместо улиц, посвященных советским и российским деятелям, появятся топонимы с именами Мазепы, Бандеры, Шухевича и даже Джохара Дудаева. Такие варианты переименований озвучил вице-мэр города.

«Мы начинаем процедуру переименования улиц и площадей Изюма. Такое поручение получила топонимическая комиссия города от главы городской и военной администрации. Нарративы типа «аааааааа! больше нечем им заняться, лучше бы… (далее варианты под дудку кремлевской пропаганды)» не принимаются!» — написал в facebook вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

Он считает, что возрождение города необходимо начать «с умывания его лица», а новые инфраструктурные проекты — начинать «не на всяких там «красно/революции/пушкинских/толстых/московских/пролетарских», а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и героев, защищающих независимость нашей Украины».

Переименования в Изюме обещают быть радикальными. Во всяком случае, вице-мэр заявил о намерении избавиться не только от топонимов, непосредственно связанных с РФ, как это сделали в Харькове с Московским проспектом и Белгородским шоссе.

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«Нам не нужна улица Гагарина — потому что это история народа- племени, опозорившего себя кровью наших братьев и сестер, нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская — потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой», — заявил Мацокин.

Он пригласил жителей Изюма к широкой дискуссии на тему переименований. Электронную почту для отпрвки предложений Мацокин пообещал опубликовать уже сегодня.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 08:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме вместо улиц, посвященных советским и российским деятелям, появятся топонимы с именами Мазепы, Бандеры, Шухевича и даже Джохара Дудаева. Такие варианты переименований озвучил вице-мэр города".