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“Нам не потрібна вулиця Гагаріна” – в Ізюмі повідомили про плани деколонізації

Політика 08:36   28.10.2022
Оксана Горун
“Нам не потрібна вулиця Гагаріна” – в Ізюмі повідомили про плани деколонізації

В Ізюмі замість вулиць, присвячених радянським та російським діячам, з’являться топоніми з іменами Мазепи, Бандери, Шухевича та навіть Джохара Дудаєва. Такі варіанти перейменувань озвучив віцемер міста.

Ми починаємо процедуру переіменування вулиць і площ Ізюма. Таке доручення отримала топонімічна комісія міста від голови міськоі військовоі адміністрації. Наративи типу “аааааааа! більше нічим їм зайнятись, краще б ….( далі варіанти під дудку кримлівськоі пропаганди)” не приймаються!написав у фейсбуці віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

Він вважає, що відродження міста необхідно розпочати “з вмивання його обличчя”, а нові інфраструктурні проєкти – започатковувати “не на всяких там “червоно/революції/пушкінських/товстих/московських/пролетарських”, а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса та героїв, які захищають незалежність нашої України”.

Перейменування в Ізюмі обіцяють бути радикальними. Принаймні віцемер заявив про намір позбутися не тільки топонімів, безпосередньо пов’язаних з РФ, як це зробили в Харкові з Московським проспектом та Бєлгородським шосе.

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“Нам не потрібна вулиця Гагаріна – бо то історія народу- племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер, нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська – бо це шана до націй, що стоять поряд з нами у битві з ордою”, – заявив Мацокін.

Він запросив мешканців Ізюма до широкої дискусії на тему перейменування. Електронну пошту для надсилання пропозицій Мацокін пообіцяв опублікувати вже сьогодні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 08:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі замість вулиць, присвячених радянським та російським діячам, з’являться топоніми з іменами Мазепи, Бандери, Шухевича та навіть Джохара Дудаєва. Такі варіанти перейменувань озвучив віцемер міста".