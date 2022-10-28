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Воин теробороны Харьковщины нашел тело матери в общей могиле в Изюме (видео)

Происшествия 12:21   28.10.2022
Оксана Горун
Воин теробороны Харьковщины нашел тело матери в общей могиле в Изюме (видео)

Военнослужащий Зверобой из Харьковщины рассказал журналистам проекта Ukrainian Witness о том, как во время обороны Изюма не смог забрать лежачую мать из оккупированной части города.

Видео с рассказом Зверобоя разместил Изюмский отдельный батальон ТрО с комментарием: «Месть будет кровавой».

Воин ТрО с позывным «Зверобой» вместе с побратимами участвовал в обороне Изюма весной. Тогда город долгое время был разделен Северским Донцом на оккупированную и свободную части. Но 13 марта местный егерь провел российских военных неизвестными им тропами через лес.

«Они ударили слева в сторону и в районе моста уже завязался бой. Поэтому те люди, которые были на той стороне моста, им в тыл вошел враг», — вспоминает Зверобой.

После подрыва последнего изюмского моста украинскими десантниками больная мать Зверобоя оказалась на другой стороне реки — в оккупированной части города.

«Я не смог ее вывезти, она лежала», — говорит воин.

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    • По его словам, присматривать за пожилой женщиной было некому, она умерла в одиночестве. Тело матери Зверобой нашел в общей могиле — уже после освобождения Изюма Силами обороны.

    «Воин может воевать с воином. Но никак не с гражданскими людьми», — поделился он.

    Напомним, в Харьковской области эксгумировали уже более 600 тел жертв российских военных. Наиболее массовые захоронения были именно в районе Изюма.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 12:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащий Зверобой из Харьковщины рассказал журналистам проекта Ukrainian Witness о том, как во время обороны Изюма не смог забрать лежачую мать из оккупированной части города".