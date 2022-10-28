Воїн ТрО Харківщини знайшов тіло матері у спільній могилі в Ізюмі (відео)

Військовослужбовець Звіробій із Харківщини розповів журналістам проекту Ukrainian Witness про те, як під час оборони Ізюма не зміг забрати лежачу матір із окупованої частини міста.

Відео з розповіддю Звіробоя розмістив Ізюмський окремий батальйон ТрО з коментарем: “Помста буде кривавою”.

Воїн ТрО із позивним “Звіробій” разом із побратимами брав участь в обороні Ізюма навесні. Тоді місто довгий час було розділене Сіверським Дінцем на окуповану та вільну частини. Але 13 березня місцевий єгер провів російських військових невідомими ним раніше стежками через ліс.

“Вони вдарили ліворуч убік і в районі мосту вже зав’язався бій. Тому ті люди, які були на тому боці мосту, їм у тіл увійшов ворог”, – згадує Звіробій.

Після підриву останнього ізюмського мосту українськими десантниками хвора мати Звіробоя опинилася на іншому боці річки – в окупованій частині міста.

“Я не зміг її вивезти, вона лежала”, – каже воїн.

За його словами, доглядати літню жінку не було кому, вона померла на самоті. Тіло матері Звіробій знайшов у спільній могилі – вже після звільнення Ізюма Силами оборони.

“Воїн може воювати з воїном. Але аж ніяк не з цивільними людьми”, – поділився він.

Нагадаємо, на Харківщині ексгумували вже понад 600 тіл жертв російських військових. Найбільш масові поховання були саме в районі Ізюма.