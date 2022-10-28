За сутки на Харьковщине нет гражданских, пострадавших от обстрелов — Синегубов

Российская армия продолжает обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки российские войска продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковщины, расположенных близко к линии столкновения и границе с РФ. В частности с территории России обстреливались населенные пункты Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Чугуевского и Купянского районов. Кроме того, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты вели обстрелы районов населенных пунктов Дружелюбовка и Петро-Ивановка в Изюмском и Купянском районах. В течение суток гражданских, пострадавших в результате вражеских обстрелов, не зафиксировано», — написал Синегубов в telegram.

Отметим, что в Харьковской области уже четвертые сутки ГСЧС не фиксирует пожаров, вызванных боевыми действиями. И это определенный рекорд за время полномасштабной войны.