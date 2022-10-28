За добу на Харківщині немає цивільних, що постраждали від обстрілів- Синєгубов
Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Минулої доби російські війська продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих близько до лінії зіткнення та кордону з РФ. Зокрема з території рф обстрілювалися населені пункти Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Чугуївського та Куп’янського районів. Крім того з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти вели обстріли районів населених пунктів Дружелюбівка та Петро-Іванівка в Ізюмському та Куп’янському районах. Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Читайте також: 14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Зазначимо, що в Харківській області вже четверту добу ДСНС не фіксує пожеж, що викликані бойовими діями. І це певний рекорд за час повномасштабної війни.
Новини за темою:
Ви читали новину: «За добу на Харківщині немає цивільних, що постраждали від обстрілів- Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 09:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".