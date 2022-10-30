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8 населенных пунктов обстреляли российские военные на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:25   30.10.2022
Елена Нагорная
8 населенных пунктов обстреляли российские военные на Харьковщине — Генштаб

В течение суток российские захватчики ударили по городу Купянск, а также обстреляли из различного оружия еще 7 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, на Слобожанском направлении враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка, а на Купянском — из артиллерии вблизи сел Кисловка и Ольговка.

Также Генштаб упомянул удар по Купянску. Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, вследствие вражеских обстрелов в городе был поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские захватчики ударили по городу Купянск, а также обстреляли из различного оружия еще 7 населенных пунктов Харьковской области.".