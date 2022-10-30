8 населенных пунктов обстреляли российские военные на Харьковщине — Генштаб

В течение суток российские захватчики ударили по городу Купянск, а также обстреляли из различного оружия еще 7 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, на Слобожанском направлении враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка, а на Купянском — из артиллерии вблизи сел Кисловка и Ольговка.

Также Генштаб упомянул удар по Купянску. Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, вследствие вражеских обстрелов в городе был поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар.