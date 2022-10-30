8 населенных пунктов обстреляли российские военные на Харьковщине — Генштаб
В течение суток российские захватчики ударили по городу Купянск, а также обстреляли из различного оружия еще 7 населенных пунктов Харьковской области.
Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, на Слобожанском направлении враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка, а на Купянском — из артиллерии вблизи сел Кисловка и Ольговка.
Также Генштаб упомянул удар по Купянску. Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, вследствие вражеских обстрелов в городе был поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские захватчики ударили по городу Купянск, а также обстреляли из различного оружия еще 7 населенных пунктов Харьковской области.".