8 населених пунктів обстріляли російські військові на Харківщині – Генштаб

Протягом доби російські загарбники вдарили по місту Куп’янськ, а також обстріляли з різної зброї ще 7 населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, на Слобожанському напрямку ворог гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області, а на Куп’янському – з артилерії поблизу сіл Кислівка і Ольгівка.

Також Генштаб згадав удар по Куп’янську. Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожих обстрілів у місті було пошкоджено цивільний промисловий об’єкт, сталася масштабна пожежа.