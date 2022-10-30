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8 населених пунктів обстріляли російські військові на Харківщині – Генштаб

Події 18:25   30.10.2022
Олена Нагорна
8 населених пунктів обстріляли російські військові на Харківщині – Генштаб

Протягом доби російські загарбники вдарили по місту Куп’янськ, а також обстріляли з різної зброї ще 7 населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, на Слобожанському напрямку ворог гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області, а на Куп’янському – з артилерії поблизу сіл Кислівка і Ольгівка.

Також Генштаб згадав удар по Куп’янську. Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожих обстрілів у місті було пошкоджено цивільний промисловий об’єкт, сталася масштабна пожежа.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 18:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російські загарбники вдарили по місту Куп’янськ, а також обстріляли з різної зброї ще 7 населених пунктів Харківської області.".