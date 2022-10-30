Дорогу на Харьковщине должны были ремонтировать фирмы под санкциями

В Харьковской области суд отменил договор на ремонт дороги, потому что его должны были выполнять подсанкционные предприятия.

Договор о закупке услуг по текущему ремонту автодороги местного значения стоимостью 150 миллионов гривен заключили госпредприятие и ООО, к которому в дальнейшем СНБО применил персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции, сообщают в облпрокуратуре.

Подсанкционными также оказались предприятия, которые должны были поставлять асфальтобетонную смесь и предоставлять услуги по испытательной дорожной лаборатории.

Эта дорога ремонтируется в рамках президентской программы «Большая стройка».

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25 октября Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск окружной прокуратуры в полном объеме. Пока не истек срок на апелляционное обжалование.