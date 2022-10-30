Дорогу на Харьковщине должны были ремонтировать фирмы под санкциями
В Харьковской области суд отменил договор на ремонт дороги, потому что его должны были выполнять подсанкционные предприятия.
Договор о закупке услуг по текущему ремонту автодороги местного значения стоимостью 150 миллионов гривен заключили госпредприятие и ООО, к которому в дальнейшем СНБО применил персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции, сообщают в облпрокуратуре.
Подсанкционными также оказались предприятия, которые должны были поставлять асфальтобетонную смесь и предоставлять услуги по испытательной дорожной лаборатории.
Эта дорога ремонтируется в рамках президентской программы «Большая стройка».
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25 октября Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск окружной прокуратуры в полном объеме. Пока не истек срок на апелляционное обжалование.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 13:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области суд отменил договор на ремонт дороги, потому что его должны были выполнять подсанкционные предприятия.".