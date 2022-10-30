Дорогу на Харківщині мали ремонтувати фірми під санкціями – прокуратура

На Харківщині суд скасував договір на ремонт дороги, бо його мали виконувати підсанкційні підприємства.

Договір про закупівлю послуг з поточного ремонту автодороги місцевого значення вартістю 150 мільйонів гривень уклали держпідприємство та ТОВ, до якого надалі РНБО застосувала персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції, повідомляють в облпрокуратурі.

Підсанкціонними також виявилися підприємства, які мали постачати асфальтобетонну суміш та надавати послуги з випробувальної дорожньої лабораторії.

Ця дорога ремонтується в межах президентської програми “Велике будівництво”.

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25 жовтня Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури у повному обсязі. Поки не минув термін на апеляційне оскарження.