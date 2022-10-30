Live
  • Неділя 30.10.2022
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

Дорогу на Харківщині мали ремонтувати фірми під санкціями – прокуратура

Економіка 13:17   30.10.2022
Олена Нагорна
Дорогу на Харківщині мали ремонтувати фірми під санкціями – прокуратура

На Харківщині суд скасував договір на ремонт дороги, бо його мали виконувати підсанкційні підприємства.

Договір про закупівлю послуг з поточного ремонту автодороги місцевого значення вартістю 150 мільйонів гривень уклали держпідприємство та ТОВ, до якого надалі РНБО застосувала персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції, повідомляють в облпрокуратурі.

Підсанкціонними також виявилися підприємства, які мали постачати асфальтобетонну суміш та надавати послуги з випробувальної дорожньої лабораторії.

Ця дорога ремонтується в межах президентської програми “Велике будівництво”.

Читайте також:  444 кілометри доріг розчистили на деокупованій Харківщині

25 жовтня Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури у повному обсязі. Поки не минув термін на апеляційне оскарження.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

17:25
У Куп’янську ворожа ракета впала поруч із багатоповерхівкою (фото)
16:24
Газ у Куп‘янську на Харківщині дали у 95% приватних будинків
10:01
Намагалися “русифікувати” Кобзаря: на Харківщині знайшли агітплакати окупантів
21:10
Через ремонт колії на Салтівці трамваї №27 і 28 змінять маршрут
14:26
У Харкові комунальники закрили у двох районах більше 17 тисяч вікон

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дорогу на Харківщині мали ремонтувати фірми під санкціями – прокуратура»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 13:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині суд скасував договір на ремонт дороги, бо його мали виконувати підсанкційні підприємства.".