Две новенькие пожарные автоцистерны получили харьковские чрезвычайники (фото)

Харьковским спасателям передали две современные пожарные автоцистерны.

Как сообщают в ГСЧС, этому способствовали мэр Игорь Терехов и благотворительная организация IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin.

«Эта техника крайне необходима для боевой работы харьковских спасателей, ведь Харьковщина до сих пор находится в зоне боевых действий, и спасателям приходится работать в крайне тяжелых условиях, спасая людей и имущество под вражескими обстрелами», — говорится в публикации.