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Две новенькие пожарные автоцистерны получили харьковские чрезвычайники (фото)

Общество 15:36   30.10.2022
Елена Нагорная
Две новенькие пожарные автоцистерны получили харьковские чрезвычайники (фото) Фото: ГСЧС

Харьковским спасателям передали две современные пожарные автоцистерны.

Как сообщают в ГСЧС, этому способствовали мэр Игорь Терехов и благотворительная организация IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin.

«Эта техника крайне необходима для боевой работы харьковских спасателей, ведь Харьковщина до сих пор находится в зоне боевых действий, и спасателям приходится работать в крайне тяжелых условиях, спасая людей и имущество под вражескими обстрелами», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 15:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковским спасателям передали две современные пожарные автоцистерны.".