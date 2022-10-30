Две новенькие пожарные автоцистерны получили харьковские чрезвычайники (фото)
Фото: ГСЧС
Харьковским спасателям передали две современные пожарные автоцистерны.
Как сообщают в ГСЧС, этому способствовали мэр Игорь Терехов и благотворительная организация IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin.
«Эта техника крайне необходима для боевой работы харьковских спасателей, ведь Харьковщина до сих пор находится в зоне боевых действий, и спасателям приходится работать в крайне тяжелых условиях, спасая людей и имущество под вражескими обстрелами», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 15:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковским спасателям передали две современные пожарные автоцистерны.".