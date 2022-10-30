Дві новенькі пожежні автоцистерни отримали харківські надзвичайники (фото)

Харківським рятувальникам передали дві сучасні пожежні автоцистерни.

Як повідомляють у ДСНС, цьому сприяли мер Ігор Терехов та благодійна організація IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin.

“Ця техніка вкрай необхідна для бойової роботи харківських рятувальників, адже Харківщина досі перебуває у зоні бойових дій, і рятувальникам доводиться працювати у вкрай тяжких умовах, рятуючи людей та майно під ворожими обстрілами”, – йдеться у публікації.