Дві новенькі пожежні автоцистерни отримали харківські надзвичайники (фото)
Харківським рятувальникам передали дві сучасні пожежні автоцистерни.
Як повідомляють у ДСНС, цьому сприяли мер Ігор Терехов та благодійна організація IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin.
“Ця техніка вкрай необхідна для бойової роботи харківських рятувальників, адже Харківщина досі перебуває у зоні бойових дій, і рятувальникам доводиться працювати у вкрай тяжких умовах, рятуючи людей та майно під ворожими обстрілами”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 15:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківським рятувальникам передали дві сучасні пожежні автоцистерни.".