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Дві новенькі пожежні автоцистерни отримали харківські надзвичайники (фото)

Політика 15:36   30.10.2022
Олена Нагорна
Дві новенькі пожежні автоцистерни отримали харківські надзвичайники (фото)

Харківським рятувальникам передали дві сучасні пожежні автоцистерни.

Як повідомляють у ДСНС, цьому сприяли мер Ігор Терехов та благодійна організація IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin.

“Ця техніка вкрай необхідна для бойової роботи харківських рятувальників, адже Харківщина досі перебуває у зоні бойових дій, і рятувальникам доводиться працювати у вкрай тяжких умовах, рятуючи людей та майно під ворожими обстрілами”, – йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 15:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківським рятувальникам передали дві сучасні пожежні автоцистерни.".