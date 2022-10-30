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Город на Харьковщине остался без холодной воды из-за аварии

Общество 09:35   30.10.2022
Елена Нагорная
Город на Харьковщине остался без холодной воды из-за аварии

В городе Балаклея Харьковской области — нет холодной воды из-за аварии на центральном водопроводе.

Сейчас работники КП «Балаклейский водоканал» проводят ремонтные работы, сообщили в горсовете.

Восстановление подачи воды ожидается около 18:00.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 09:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея Харьковской области — нет холодной воды из-за аварии на центральном водопроводе.".