Город на Харьковщине остался без холодной воды из-за аварии
В городе Балаклея Харьковской области — нет холодной воды из-за аварии на центральном водопроводе.
Сейчас работники КП «Балаклейский водоканал» проводят ремонтные работы, сообщили в горсовете.
Восстановление подачи воды ожидается около 18:00.
Читайте также: Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Город на Харьковщине остался без холодной воды из-за аварии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 09:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея Харьковской области — нет холодной воды из-за аварии на центральном водопроводе.".