Город на Харьковщине остался без холодной воды из-за аварии

В городе Балаклея Харьковской области — нет холодной воды из-за аварии на центральном водопроводе.

Сейчас работники КП «Балаклейский водоканал» проводят ремонтные работы, сообщили в горсовете.

Восстановление подачи воды ожидается около 18:00.

Читайте также: Две автоцистерны для доставки питьевой воды подарили спасателям Харьковщины