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Місто на Харківщині залишилося без холодної води через аварію

Суспільство 09:35   30.10.2022
Олена Нагорна
Місто на Харківщині залишилося без холодної води через аварію

У місті Балаклія Харківської області немає холодної води через аварію на центральному водогоні.

Наразі працівники КП “Балаклійський водоканал” проводять ремонтні роботи, повідомили у міськраді.

Відновлення подачі води очікується близько 18:00.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 09:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія Харківської області немає холодної води через аварію на центральному водогоні.".