Місто на Харківщині залишилося без холодної води через аварію
У місті Балаклія Харківської області немає холодної води через аварію на центральному водогоні.
Наразі працівники КП “Балаклійський водоканал” проводять ремонтні роботи, повідомили у міськраді.
Відновлення подачі води очікується близько 18:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 09:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія Харківської області немає холодної води через аварію на центральному водогоні.".