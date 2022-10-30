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Ракета прилетела прямо перед трактором: истории дорожников Харьковщины (видео)

Общество 11:08   30.10.2022
Елена Нагорная
Ракета прилетела прямо перед трактором: истории дорожников Харьковщины (видео)

30 октября отмечают профессиональный праздник автомобилисты и дорожники.

Тракторист-автодорожник Сергей Яровой стал надежным другом и помощником военных. Мужчина помогал укреплять линии обороны Харьковщины — копал противотанковые рвы вблизи границы, обустраивал стрелковые позиции ВСУ на передовой, говорится в репортаже Службы автодорог в Харьковской области.

Мужчина вспоминает: случалось, что работали под шквальным огнем врага.

«Ракета прилетела прямо перед трактором, в ста метрах попала рядом с домом. В глазах стало красное все. Вот тогда было самое страшное. Я думал, что все уже», — рассказал тракторист.

Как отмечают в Службе, дорожники ни на день не оставляли свои рабочие места, обеспечивая функционирование критической инфраструктуры на территории области. Истории их подвига — в видео.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 11:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 октября отмечают профессиональный праздник автомобилисты и дорожники.".