Ракета прилетіла просто перед трактором: історії дорожників Харківщини (відео)
30 жовтня відзначають професійне свято автомобілісти та дорожники.
Тракторист-автодорожник Сергій Яровий став надійним другом та помічником військових. Чоловік допомагав зміцнювати лінії оборони Харківщини – копав протитанкові рови поблизу кордону, облаштовував стрілецькі позиції ЗСУ на передовій, йдеться у репортажі Служби автодоріг у Харківській області.
Чоловік згадує: траплялося, що працювали під шквальним вогнем ворога.
“Ракета прилетіла просто перед трактором, у ста метрах влучила поряд із домом. В очах стало красне все. Отоді було найстрашніше. Я думав, що все вже”, – розповів тракторист.
Як зазначають у Службі, шляховики ні на день не залишали своїх робочих місць, забезпечуючи функціонування критичної інфраструктури на території області. Історії їхнього подвигу – у відео.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 11:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 жовтня відзначають професійне свято автомобілісти та дорожники.".