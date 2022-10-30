Ракета прилетіла просто перед трактором: історії дорожників Харківщини (відео)

30 жовтня відзначають професійне свято автомобілісти та дорожники.

Тракторист-автодорожник Сергій Яровий став надійним другом та помічником військових. Чоловік допомагав зміцнювати лінії оборони Харківщини – копав протитанкові рови поблизу кордону, облаштовував стрілецькі позиції ЗСУ на передовій, йдеться у репортажі Служби автодоріг у Харківській області.

Чоловік згадує: траплялося, що працювали під шквальним вогнем ворога.

“Ракета прилетіла просто перед трактором, у ста метрах влучила поряд із домом. В очах стало красне все. Отоді було найстрашніше. Я думав, що все вже”, – розповів тракторист.

Як зазначають у Службі, шляховики ні на день не залишали своїх робочих місць, забезпечуючи функціонування критичної інфраструктури на території області. Історії їхнього подвигу – у відео.