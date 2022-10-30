Военные РФ удерживают позиции возле госграницы на Купянщине — ISW

Российские войска все еще удерживают позиции на востоке от реки Оскол в Купянском районе Харьковской области вблизи госграницы, сообщает Американский институт изучения войны.

В качестве подтверждения ISW в сводке за 29 октября приводят геолокационные кадры, которые показывают, что украинский удар уничтожил российский танк в селе Пески возле границы с РФ.

Со ссылкой на российские источники ISW сообщает, что оккупанты проводили наступательные операции на северо-востоке Харьковской области.

«Минобороны РФ заявило, что неопределенные российские «активные действия» уничтожили скопление украинской техники в населенных пунктах Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное, что в Купянском районе», — пишет ISW.