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Военные РФ удерживают позиции возле госграницы на Купянщине — ISW

Происшествия 08:12   30.10.2022
Елена Нагорная
Военные РФ удерживают позиции возле госграницы на Купянщине — ISW Фото: ISW

Российские войска все еще удерживают позиции на востоке от реки Оскол в Купянском районе Харьковской области вблизи госграницы, сообщает Американский институт изучения войны.

В качестве подтверждения ISW в сводке за 29 октября приводят геолокационные кадры, которые показывают, что украинский удар уничтожил российский танк в селе Пески возле границы с РФ.

Со ссылкой на российские источники ISW сообщает, что оккупанты проводили наступательные операции на северо-востоке Харьковской области.

«Минобороны РФ заявило, что неопределенные российские «активные действия» уничтожили скопление украинской техники в населенных пунктах Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное, что в Купянском районе», — пишет ISW.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 08:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска все еще удерживают позиции на востоке от реки Оскол в Купянском районе Харьковской области вблизи госграницы, сообщает Американский институт изучения войны.".