Военные РФ удерживают позиции возле госграницы на Купянщине — ISW
Фото: ISW
Российские войска все еще удерживают позиции на востоке от реки Оскол в Купянском районе Харьковской области вблизи госграницы, сообщает Американский институт изучения войны.
В качестве подтверждения ISW в сводке за 29 октября приводят геолокационные кадры, которые показывают, что украинский удар уничтожил российский танк в селе Пески возле границы с РФ.
Со ссылкой на российские источники ISW сообщает, что оккупанты проводили наступательные операции на северо-востоке Харьковской области.
«Минобороны РФ заявило, что неопределенные российские «активные действия» уничтожили скопление украинской техники в населенных пунктах Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное, что в Купянском районе», — пишет ISW.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 08:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска все еще удерживают позиции на востоке от реки Оскол в Купянском районе Харьковской области вблизи госграницы, сообщает Американский институт изучения войны.".