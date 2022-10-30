Військові РФ утримують позиції біля держкордону на Куп’янщині – ISW

Російські війська все ще утримують позиції на сході від річки Оскіл у Куп’янському районі Харківської області поблизу державного кордону, повідомляє Американський інститут вивчення війни.

В якості підтвердження ISW у зведенні за 29 жовтня наводить геолокаційні кадри, які показують, що український удар знищив російський танк у селі Піски біля кордону з РФ.

Із посиланням на російські джерела ISW повідомляє, що окупанти проводили наступальні операції на північному сході Харківської області.

“Міноборони РФ заявило, що невизначені російські “активні дії” знищили скупчення української техніки у населених пунктах Тимківка, Іванівка, Табаївка та Крохмальне, що у Куп’янському районі”, – пише ISW.