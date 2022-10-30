Військові РФ утримують позиції біля держкордону на Куп’янщині – ISW
Російські війська все ще утримують позиції на сході від річки Оскіл у Куп’янському районі Харківської області поблизу державного кордону, повідомляє Американський інститут вивчення війни.
В якості підтвердження ISW у зведенні за 29 жовтня наводить геолокаційні кадри, які показують, що український удар знищив російський танк у селі Піски біля кордону з РФ.
Із посиланням на російські джерела ISW повідомляє, що окупанти проводили наступальні операції на північному сході Харківської області.
“Міноборони РФ заявило, що невизначені російські “активні дії” знищили скупчення української техніки у населених пунктах Тимківка, Іванівка, Табаївка та Крохмальне, що у Куп’янському районі”, – пише ISW.
Читайте також: 15 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Військові РФ утримують позиції біля держкордону на Куп’янщині – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 08:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська все ще утримують позиції на сході від річки Оскіл у Куп’янському районі Харківської області поблизу державного кордону, повідомляє Американський інститут вивчення війни.".