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В двух населенных пунктах под Харьковом двое суток не будет холодной воды

Общество 18:18   01.11.2022
Елена Нагорная
В двух населенных пунктах под Харьковом двое суток не будет холодной воды

С 17:00 2 ноября до 17:00 4 ноября не будет воды в поселке Солоницевка и селе Подворки.

В это время будет проводиться ремонт водопровода диаметром 1200 мм в районе авторынка «Лоск» на кольцевой дороге, сообщают в КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 17:00 2 ноября до 17:00 4 ноября не будет воды в поселке Солоницевка и селе Подворки.".