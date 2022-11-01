В двух населенных пунктах под Харьковом двое суток не будет холодной воды

С 17:00 2 ноября до 17:00 4 ноября не будет воды в поселке Солоницевка и селе Подворки.

В это время будет проводиться ремонт водопровода диаметром 1200 мм в районе авторынка «Лоск» на кольцевой дороге, сообщают в КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами.

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