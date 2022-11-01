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У двох населених пунктах під Харковом дві доби не буде холодної води

Суспільство 18:18   01.11.2022
Елена Нагорная
У двох населених пунктах під Харковом дві доби не буде холодної води

Із 17:00 2 листопада до 17:00 4 листопада не буде води у селищі Солоницівка та селі Подвірки.

У цей час проводитиметься ремонт водопроводу діаметром 1200 мм у районі авторинку “Лоск” на кільцевій дорозі, повідомляють у КП “Харківводоканал”.

Комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 18:18;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 17:00 2 листопада до 17:00 4 листопада не буде води у селищі Солоницівка та селі Подвірки.".