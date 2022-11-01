У двох населених пунктах під Харковом дві доби не буде холодної води

Із 17:00 2 листопада до 17:00 4 листопада не буде води у селищі Солоницівка та селі Подвірки.

У цей час проводитиметься ремонт водопроводу діаметром 1200 мм у районі авторинку “Лоск” на кільцевій дорозі, повідомляють у КП “Харківводоканал”.

Комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами.