У двох населених пунктах під Харковом дві доби не буде холодної води
Із 17:00 2 листопада до 17:00 4 листопада не буде води у селищі Солоницівка та селі Подвірки.
У цей час проводитиметься ремонт водопроводу діаметром 1200 мм у районі авторинку “Лоск” на кільцевій дорозі, повідомляють у КП “Харківводоканал”.
Комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 18:18;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 17:00 2 листопада до 17:00 4 листопада не буде води у селищі Солоницівка та селі Подвірки.".