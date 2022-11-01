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В Харькове три трамвая изменят движение

Общество 17:24   01.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове три трамвая изменят движение

2 и 3 ноября маршруты трамваев №8, №27 и №28  изменят из-за аварийного ремонта пути, сообщили в Харьковском горсовете.

Движение трамваев по ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от ул. Плехановской до пр. Героев Харькова и по пр. Героев Харькова, на участке от пл. Защитников Украины на ул. Академика Павлова, будет запрещено с 9:00 до 16:00. Это связано с аварийным ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№8 (часть 1): разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – Сабурова дача;

№8 (часть 2): разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – остановочный пункт «ул. Полевая» (высадка пассажиров) – ул. Молодой Гвардии (посадка пассажиров) – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Журавловский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – Семиградский въезд – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк»;

№28 (часть 1): разворотный круг «Журавловский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – Семиградский въезд – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк»;

№ 27, 28 (часть 2): разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Плехановская – парк Машиностроителей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 17:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 и 3 ноября маршруты трамваев №8, №27 и №28  изменят из-за аварийного ремонта пути, сообщили в Харьковском горсовете.".