У Харкові три трамваї змінять рух

2 та 3 листопада маршрути трамваїв №8, №27 та №28 змінять через аварійний ремонт колії, повідомили у Харківській міськраді.

Рух трамваїв по вул. Молочній і пл. Захисників України, на ділянці від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова, та по пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде заборонений з 9:00 до 16:00.

Це пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№8 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;

№8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№ 27, 28 (частина 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.