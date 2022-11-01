В какие деоккупированные населенные пункты Харьковщины вернули свет: данные ОП

Восстановлено электроснабжение более 80 тысяч потребителей в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области, а газоснабжение — более чем 22 тысяч.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Электроснабжение восстановлено в городе Балаклея и в поселке Чкаловское, а в Изюме продолжается подключение потребителей, 70% города — уже со светом. Также постепенно возвращают электроэнергию в Купянск, восстановлено электроснабжение на территории Шевченковской и Великобурлукской громад Купянского района. Есть свет и в населенных пунктах Приколотное и Ольховатка.

«В деоккупированных населенных пунктах области, где пока отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива. Также изготавливаются и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад. Продолжаются работы по восстановлению электроэнергетической инфраструктуры на территории деоккупированных населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском, Купянском, Изюмском и Богодуховском районах и за их пределами», — отметил Тимошенко.

Что касается отопительного сезона, то в Волчанске подготовлены все котельные, и подключена к отоплению центральная районная больница. В Балаклее тепловые сети также готовы к работе.

На данный момент деоккупировано 568 населенных пунктов Харьковщины.