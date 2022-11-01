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В які деокуповані населені пункти Харківщини повернули світло: інформація ОП

Суспільство 19:56   01.11.2022
Олена Нагорна
В які деокуповані населені пункти Харківщини повернули світло: інформація ОП

Відновлено електропостачання понад 80 тисяч споживачів у деокупованих населених пунктах Харківської області, а газопостачання – більше ніж 22 тисяч.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Електропостачання відновлено в місті Балаклія та у селищі Чкаловське, а в Ізюмі триває підключення споживачів, 70% міста – вже зі світлом. Також поступово повертають електроенергію в Куп’янськ, відновлено електропостачання на території Шевченківської та Великобурлуцької громад Куп’янського району. Є світло й у населених пунктах Приколотне та Вільхуватка.

“У деокупованих населених пунктах області, де поки відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива. Також виготовляються та закуповуються засоби індивідуального обігріву для жителів громад. Тривають роботи з відновлення електроенергетичної інфраструктури на території деокупованих населених пунктів у Харківському, Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському та Богодухівському районах та за їхніми межами”, – зазначив Тимошенко.

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Щодо опалювального сезону, то у Вовчанську підготовлено всі котельні, та підключено до опалення центральну районну лікарню. У Балаклії теплові мережі також готові до роботи.

Наразі деокуповано 568 населених пунктів Харківщини.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 19:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлено електропостачання понад 80 тисяч споживачів у деокупованих населених пунктах Харківської області, а газопостачання – більше ніж 22 тисяч.".