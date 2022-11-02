Разминирование. На Харьковщине за сутки обезвредили больше 1200 снарядов и мин
Территорию Харьковской области от российских мин и других взрывоопасных предметов расчищают 30 подразделений пиротехников.
Только за минувшие сутки спасатели расчистили территорию около 17 га и обезвредили 1216 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Основные усилия пиротехнических подразделений направлены на разминирование объектов критической инфраструктуры, водо-, газо-, тепло-, электросетей с целью их восстановления, а также проверку частного жилищного сектора в Харьковском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах области», — отметили спасатели.
За 1 ноября успели обследовать около 4 км автодорог и 6 км газопроводов.
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Всего же с 8 сентября на деоккупированных территориях обнаружили и обезвредили уже 33 836 взрывоопасных предметов. При этом жители Харьковской области продолжают подрываться на российских минах. Сегодня в ХОВА сообщили об очередном таком ЧП в районе Липцев — ранения получил 73-летний мужчина.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 09:45;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Территорию Харьковской области от российских мин и других взрывоопасных предметов расчищают 30 подразделений пиротехников".