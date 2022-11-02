Розмінування. На Харківщині за добу знешкодили понад 1200 снарядів та мін
Територію Харківської області від російських мін та інших вибухонебезпечних предметів розчищають 30 підрозділів піротехніків.
Лише минулої доби рятувальники розчистили територію близько 17 га та знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Основні зусилля піротехнічних підрозділів спрямовані на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електромереж з метою їхнього відновлення, а також перевірку приватного житлового сектору в Харківському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області”, – зазначили рятувальники.
За 1 листопада встигли обстежити близько 4 км автошляхів та 6 км газопроводів.
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Загалом із 8 вересня на деокупованих територіях виявили та знешкодили вже 33 836 вибухонебезпечних предметів. При цьому мешканці Харківської області продовжують підриватися на російських мінах. Сьогодні у ХОВА повідомили про чергову таку НП у районі Липців – поранення отримав 73-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 09:45;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Територію Харківської області від російських мін та інших вибухонебезпечних предметів розчищають 30 підрозділів піротехніків".