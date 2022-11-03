17 тысяч жителей вернулись в деоккупированную громаду на севере от Харькова

В деоккупированную Дергачевскую громаду Харьковской области вернулись 17 тысяч жителей, сообщил председатель ОТГ Вячеслав Задоренко.

«В те населенные пункты, где восстанавливается газоснабжение и электроснабжение, каждый день прибывают люди. Хотя я призываю людей не спешить с возвращением, потому что, к сожалению, по территории громады ведутся еще обстрелы из российской артиллерии и минометов. Это населенные пункты вдоль государственной границы», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

Глава громады отметил, что с газом уже Слатино, Казачья Лопань, Дубовка, Новая Казачья и Безруки, а в Русской Лозовой работают над восстановлением электроснабжения.

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«Государственные медицинские учреждения переводятся на твердотопливные котлы. Заготавливается древесина. Силами коммунальных предприятий на сегодняшний день идет санитарная очистка посадок вдоль автодорог, которые были побиты минами. Древесина заготавливается для котельных. Также оказывается бесплатная помощь уязвимым категориям населения. Работают наши волонтерские центры. Предприниматели местные оказывают помощь на закупку металла. Из этого металла мы варим буржуйки. Раздаем нашим ВСУ и местному населению, которое остается дома и будет зимовать в населенных пунктах. Также от волонтерских организаций предоставляются твердотопливные котлы, которые распределяются между населением в тех населенных пунктах, где отсутствует газоснабжение», — рассказал Задоренко о ситуации в громаде.