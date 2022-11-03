17 тисяч жителів повернулися в деокуповану громаду на півночі від Харкова

До деокупованої Дергачівської громади Харківської області повернулися 17 тисяч жителів, повідомив голова ОТГ Вячеслав Задоренко.

“У ті населені пункти, де відновлюється газопостачання і електропостачання, кожного дня прибувають люди. Хоча я закликаю людей не спішити з поверненням, бо, на жаль, по території громади ведуться ще обстріли з російської артилерії та мінометів. Це населені пункти вздовж державного кордону”, – розповів він в етері національного телемарафону.

Глава громади зазначив, що з газом вже Слатине, Козача Лопань, Дубівка, Нова Козача та Безруки, а в Руській Лозовій працюють над відновленням електропостачання.

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“Державні медичні установи переводяться на твердопаливні котли. Заголовляється деревина. Силами комунальних підприємств на сьогоднішній день йде санітрна очистка посадок вздовж автошляхів, які були побиті мінами. Деревина заготовляється для котелень. Також надається безкоштовна допомога вразливим категоріям населення. Працюють наші волонтерські центри. Підприємці місцеві надають допомогу на закупівлю металу. Із цього металу ми варимо буржуйки. Роздаємо нашим ЗСУ і місцевому населенню, яке залишається вдома і буде зимувати в населених пунктах. Також від волонтерських організацій надаються твердопаливні котли, які розподіляються між населенням в тих населених пунктах, де відсутнє газопостачання”, – розповів Задоренко про ситуацію у громаді.