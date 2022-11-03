Полицейского из Харьковщины, разрисовавшего свое авто «Z», будут судить заочно

В суд передали дело бывшего полицейского из Чкаловской громады, который перешел на сторону оккупантов.

«Бывший полицейский во время оккупации Чкаловской поселковой территориальной громады перешел на сторону врага и добровольно согласился работать в псевдоправоохранительном органе. Исполнять свои обязанности начал с марта. Оккупанты для этого выдали ему огнестрельное оружие и автомобиль, разрисованный буквами «Z». Предатель даже пытался «сформировать» коллектив, агитируя своих бывших коллег к сотрудничеству с врагом», — напомнили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Ранее журналисты-расследователи проектов «Следствие.инфо» и «Схемы» сообщали о том, что речь идет о 29-летнем бывшем сотруднике полиции Владимире Мамоне, который за время оккупации сделал «головокружительную карьеру» — с должности полицейского конвойной службы поднялся до «оперуполномоченного уголовного розыска». На этой «должности», по информации следователей, мужчина задерживал местных жителей и лично вел допросы.

«Обвиняемый возглавлял автомобильную колонну российских военных, в которой они ездили по адресам охотников и участников АТО. У охотников они отбирали оружие, а участников АТО заставляли ехать на проверку. У ветерана АТО эксполицейский совместно с представителями страны-агрессора забрал микроавтобус на нужды российской армии. Кроме того, обвиняемый показал российским военным места для наилучшего тактического и стратегического расположения вражеской артиллерии и другой техники с целью недопущения наступления украинских военных. И даже дежурил с российскими военными и боевиками т.н. «ДНР» и «ЛНР», а в свободные дни привозил на блокпосты и передавал оккупантам продукты питания, воду и сигареты», — описали действия предателя в прокуратуре.

По информации «Схем», на службу к оккупантам перешли и братья Мамона — Александр и Дмитрий, также бывшие сотрудники полиции.

Досудебное расследование ГБР завершило, материалы переданы в суд. Судить бывшего полицейского будут заочно.