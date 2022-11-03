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Поліцейського з Харківщини, який розмалював своє авто “Z”, судитимуть заочно

Суспільство 11:25   03.11.2022
Алексей Наумов
Поліцейського з Харківщини, який розмалював своє авто “Z”, судитимуть заочно

До суду передали справу колишнього поліцейського із Чкалівської громади, який перейшов на бік окупантів.

“Колишній поліцейський під час окупації Чкаловської селищної територіальної громади перейшов на бік ворога і добровільно погодився працювати в псевдоправоохоронному органі. Виконувати свої обов’язки почав з березня. Окупанти для цього видали йому вогнепальну зброю та автівку, розмальовану літерами “Z”.  Зрадник навіть намагався “сформувати” колектив, агітуючи своїх колишніх колег до співпраці з ворогом“, – нагадали в прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Раніше журналісти-розслідувачі проектів “Слідство.інфо” та “Схеми” повідомляли про те, що йдеться про 29-річного колишнього співробітника поліції Володимира Мамона, який за час окупації зробив “запаморочливу кар’єру” – з посади поліцейського конвойної служби піднявся до “оперуповноваженого” карного розшуку” в Шевченковому. На цій “посаді”, за інформацією слідчих, чоловік затримував місцевих мешканців та особисто вів допити.

“Обвинувачений очолював автомобільну колону російських військових, у якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО. У мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на “перевірку”. У ветерана АТО експоліціянт спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус на потреби російської армії. Крім того, обвинувачений показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки з метою недопущення наступу українських військових. І навіть чергував з російськими військовими та бойовиками “ДНР” та “ЛНР”, а у вільні дні привозив на блокпости та передавав окупантам продукти харчування, воду та цигарки“, – описали дії зрадника в прокуратурі.

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    • За інформацією “Схем”, на службу до окупантів перейшли і брати Мамона – Олександр та Дмитро, також колишні співробітники поліції.

    Досудове розслідування ДБР завершило, матеріали передано до суду. Судитимуть колишнього поліцейського заочно.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 11:25;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу колишнього поліцейського із Чкалівської громади, який перейшов на бік окупантів".