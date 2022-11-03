Развлекал оккупантов: в Изюме на Харьковщине выявили артиста-коллаборанта

В Изюме артист и художник устроил велопробег для россиян, сообщила прокуратура Харьковской области.

В мае мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами и стал «начальником отдела культуры, молодежи и спорта Изюмского района Харьковской области».

Приспешник оккупантов организовывал в оккупированном Изюме торжественные мероприятия, в частности, посвященные Дню победы и Дню государственного флага рф.

Для празднования Дня русского триколора коллаборант обратился к так называемому «начальнику управления культуры ВГА Харьковской области» для выдачи флагов, краски и шаров цветов русского флага и белых футболок с флагом рф.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении руководителю-художнику городского дворца культуры в Изюме по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).