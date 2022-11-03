Развлекал оккупантов: в Изюме на Харьковщине выявили артиста-коллаборанта
В Изюме артист и художник устроил велопробег для россиян, сообщила прокуратура Харьковской области.
В мае мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами и стал «начальником отдела культуры, молодежи и спорта Изюмского района Харьковской области».
Приспешник оккупантов организовывал в оккупированном Изюме торжественные мероприятия, в частности, посвященные Дню победы и Дню государственного флага рф.
Для празднования Дня русского триколора коллаборант обратился к так называемому «начальнику управления культуры ВГА Харьковской области» для выдачи флагов, краски и шаров цветов русского флага и белых футболок с флагом рф.
Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении руководителю-художнику городского дворца культуры в Изюме по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 12:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме артист и художник устроил велопробег для россиян, сообщила прокуратура Харьковской области.".