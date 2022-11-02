Прокуратура занялась «главой» села Оскол на Изюмщине при оккупантах
Фото: Харьковская облпрокуратура
Прокуратура сообщила о подозрении 55-летнему жителю деоккупированного села Оскол Изюмского района Харьковской области по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
В апреле мужчина получил предложение от боевика «ЛНР» занять должность «и.о. главы села Оскол» — и согласился, а в дальнейшем организовал работу псевдооргана и контролировал деятельность подчиненных, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Решается вопрос об избрании коллаборанту меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении 55-летнему жителю деоккупированного села Оскол Изюмского района Харьковской области по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).".