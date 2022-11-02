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Прокуратура занялась «главой» села Оскол на Изюмщине при оккупантах

Происшествия 19:15   02.11.2022
Елена Нагорная
Прокуратура занялась «главой» села Оскол на Изюмщине при оккупантах Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении 55-летнему жителю деоккупированного села Оскол Изюмского района Харьковской области по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В апреле мужчина получил предложение от боевика «ЛНР» занять должность «и.о. главы села Оскол» — и согласился, а в дальнейшем организовал работу псевдооргана и контролировал деятельность подчиненных, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Решается вопрос об избрании коллаборанту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 19:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении 55-летнему жителю деоккупированного села Оскол Изюмского района Харьковской области по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).".