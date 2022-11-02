Прокуратура занялась «главой» села Оскол на Изюмщине при оккупантах

Прокуратура сообщила о подозрении 55-летнему жителю деоккупированного села Оскол Изюмского района Харьковской области по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В апреле мужчина получил предложение от боевика «ЛНР» занять должность «и.о. главы села Оскол» — и согласился, а в дальнейшем организовал работу псевдооргана и контролировал деятельность подчиненных, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Решается вопрос об избрании коллаборанту меры пресечения в виде содержания под стражей.