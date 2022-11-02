Прокуратура взялася за “голову” села Оскіл на Ізюмщині при окупантах

Прокуратура повідомила про підозру 55-річному мешканцю деокупованого села Оскіл Ізюмського району Харківської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У квітні чоловік отримав пропозицію від бойовика “ЛНР” обійняти посаду “в.о. голови села Оскіл” – і погодився, а надалі організував роботу псевдооргану та контролював діяльність підлеглих, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Вирішується питання про обрання колаборанту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.