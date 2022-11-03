Розважав окупантів: у Ізюмі на Харківщині виявили артиста-колаборанта

В Ізюмі артист влаштував велопробіг для росіян, повідомила прокуратура Харківської області.

У травні чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами і став «начальником отдела культуры, молодёжи и спорта Изюмского района Харьковской области».

Поплічник окупантів організовував в окупованому Ізюмі низку урочистих заходів, зокрема присвячених Дню перемоги та Дню державного прапора РФ.

Задля святкування Дня російського триколору колаборант звернувся до так званого «начальника управления культуры ВГА Харьковской области» для видачі прапорів, фарби та повітряних кульок кольорів російського прапора і білих футболок з прапором рф.

Ізюмська окружну прокуратура Харківської області повідомила про підозру керівнику-художнику міського палацу культури в Ізюмі за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).