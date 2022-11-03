Синегубов: 425 тепловых пунктов готовят на Харьковщине на случай обесточивания
В Харьковской области есть 425 стационарных тепловых пунктов, которые сейчас обустраивают на случай полного обесточивания региона.
Об этом председатель ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.
«По области у нас уже определено 425 стационарных тепловых пунктов, и мы их сейчас обустраиваем на случай полного обесточивания области, города. Мы должны быть к этому готовы», — сказал глава ОВА.
Также он отметил, что худшая ситуация с отопительным сезоном в городе Волчанск, который получал газ транзитом с территории РФ, и в результате аварии сейчас поставки «голубого топлива» полностью прекращены.
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«Мы сейчас там принимаем решение о том, как будем проходить этот отопительный сезон. В частном секторе людей будут обеспечивать альтернативными источниками. И знаем четко те многоэтажки, где, к сожалению, мы не сможем подключить альтернативные источники. Поэтому будем предлагать людям эвакуироваться. Есть случаи, что люди отказываются. Тогда будем думать, как обеспечить им соответствующие тепловые пункты», — сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 17:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области есть 425 стационарных тепловых пунктов, которые сейчас обустраивают на случай полного обесточивания региона.".