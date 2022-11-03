Синєгубов: 425 теплових пунктів готують на Харківщині на випадок знеструмлення
На Харківщині є 425 стаціонарних теплових пунктів, які наразі облаштують на випадок повного знеструмлення регіону.
Про це голова ОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону.
“По області в нас вже визначено 425 саме стаціонарних теплових пунктів, і ми їх зараз облаштовуємо на випадок повного знеструмлення області, міста. Маємо бути до цього готовими”, – сказав глава ОВА.
Також він зазначив, що найгірша ситуація з опалювальним сезоном у місті Вовчанськ, який отримував газ транзитом з території РФ, і внаслідок аварії зараз постачання “блакитного палива” повністю припинено.
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“Ми зараз там приймаємо рішення щодо того, як будемо проходити цей опалювальний сезон. У приватному секторі людей будуть забезпечувати альтернативними джерелами. І знаємо чітко ті багатоповерхівки, де, на жаль, ми не зможемо під’єднати альтернативні джерела. Тому будемо пропонувати людям евакуюватися. Є випадки, що люди відмовляються. Тоді будемо думати, як забезпечити їм відповідні теплові пункти”, – сказав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині є 425 стаціонарних теплових пунктів, які наразі облаштують на випадок повного знеструмлення регіону.".