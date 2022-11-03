Синєгубов: 425 теплових пунктів готують на Харківщині на випадок знеструмлення

На Харківщині є 425 стаціонарних теплових пунктів, які наразі облаштують на випадок повного знеструмлення регіону.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону.

“По області в нас вже визначено 425 саме стаціонарних теплових пунктів, і ми їх зараз облаштовуємо на випадок повного знеструмлення області, міста. Маємо бути до цього готовими”, – сказав глава ОВА.

Також він зазначив, що найгірша ситуація з опалювальним сезоном у місті Вовчанськ, який отримував газ транзитом з території РФ, і внаслідок аварії зараз постачання “блакитного палива” повністю припинено.

“Ми зараз там приймаємо рішення щодо того, як будемо проходити цей опалювальний сезон. У приватному секторі людей будуть забезпечувати альтернативними джерелами. І знаємо чітко ті багатоповерхівки, де, на жаль, ми не зможемо під’єднати альтернативні джерела. Тому будемо пропонувати людям евакуюватися. Є випадки, що люди відмовляються. Тоді будемо думати, як забезпечити їм відповідні теплові пункти”, – сказав Синєгубов.