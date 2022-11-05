Без пострадавших: Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Раненых гражданских за сутки в Харьковской области нет, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг вел обстрелы населенных пунктов Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, которые расположены недалеко от границы с РФ и линии столкновения. В с. Осиново Купянского района в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения, произошел пожар. В течение суток пострадавшие в результате российских гражданских обстрелов не зафиксированы», — написал глава Харьковской ОВА в telegram.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на Харьковщине под обстрелом оказалось более 10 населенных пунктов, в основном — неподалеку от фронта в Купянском районе. В ГСЧС ранее сообщили, что из-за вражеских обстрелов произошел один пожар.