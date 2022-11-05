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Без пострадавших: Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Общество 08:53   05.11.2022
Оксана Горун
Без пострадавших: Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Раненых гражданских за сутки в Харьковской области нет, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг вел обстрелы населенных пунктов Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, которые расположены недалеко от границы с РФ и линии столкновения. В с. Осиново Купянского района в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения, произошел пожар. В течение суток пострадавшие в результате российских гражданских обстрелов не зафиксированы», — написал глава Харьковской ОВА в telegram.

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    • По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на Харьковщине под обстрелом оказалось более 10 населенных пунктов, в основном — неподалеку от фронта в Купянском районе. В ГСЧС ранее сообщили, что из-за вражеских обстрелов произошел один пожар.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненых гражданских за сутки в Харьковской области нет, отметил глава ХОВА Олег Синегубов".