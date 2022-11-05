Без постраждалих: Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині

Поранених цивільних за добу на Харківщині немає, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення. В с. Осиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа. Протягом доби постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних не зафіксовано“, – написав голова Харківської ОВА в телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на Харківщині під обстрілом опинилося понад 10 населених пунктів, в основному неподалік від фронту в Куп’янському районі. У ДСНС раніше повідомили, що через ворожі обстріли сталася одна пожежа.