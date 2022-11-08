Чтобы всем было тепло: харьковские теробороновцы получили буржуйки (фото)

Минимум 12 буржуек для передовой линии обороны получила 127-я бригада ТрО Харькова.

«Комфорт не главное на войне. Однако холод, дожди, снег, как следствие болезни — реалии военного бытия. Утепленные, обустроенные блиндажи — возможность сохранить здоровье бойцов, а военную технику — от осадков и перепада температур. Отопление, приготовление пищи, сушка одежды осуществляется буржуйками. Продолжаем помогать и работать каждый на своем фронте, чтобы всем было тепло!», — пишут защитники в Telegram.

За теплый подарок бойцы благодарят ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго» и председателя ОВА Олега Синегубова.