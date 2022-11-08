Live
  • Вторник 08.11.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.51
    • 🟢

Чтобы всем было тепло: харьковские теробороновцы получили буржуйки (фото)

Общество 21:16   08.11.2022
Елена Нагорная
Чтобы всем было тепло: харьковские теробороновцы получили буржуйки (фото) Фото: 127-я бригада ТрО

Минимум 12 буржуек для передовой линии обороны получила 127-я бригада ТрО Харькова.

«Комфорт не главное на войне. Однако холод, дожди, снег, как следствие болезни — реалии военного бытия. Утепленные, обустроенные блиндажи — возможность сохранить здоровье бойцов, а военную технику — от осадков и перепада температур. Отопление, приготовление пищи, сушка одежды осуществляется буржуйками. Продолжаем помогать и работать каждый на своем фронте, чтобы всем было тепло!», — пишут защитники в Telegram.

За теплый подарок бойцы благодарят ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго» и председателя ОВА Олега Синегубова.

Читайте также: В Харькове тепловики открыли производство буржуек и заготавливают дрова (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:28
Терехов прокомментировал утреннюю остановку метро в Харькове
19:54
«Слепил из того, что было»: харьковских теробороновцев насмешил беспилотник РФ
19:25
Мины на Харьковщине: в приложении MineFree появились новые функции
19:00
«Дети войны»: в ХОВА объяснили, куда сообщать о похищении детей оккупантами
18:39
Минимум 13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Чтобы всем было тепло: харьковские теробороновцы получили буржуйки (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 21:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум 12 буржуек для передовой линии обороны получила 127-я бригада ТрО Харькова.".