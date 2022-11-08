Чтобы всем было тепло: харьковские теробороновцы получили буржуйки (фото)
Фото: 127-я бригада ТрО
Минимум 12 буржуек для передовой линии обороны получила 127-я бригада ТрО Харькова.
«Комфорт не главное на войне. Однако холод, дожди, снег, как следствие болезни — реалии военного бытия. Утепленные, обустроенные блиндажи — возможность сохранить здоровье бойцов, а военную технику — от осадков и перепада температур. Отопление, приготовление пищи, сушка одежды осуществляется буржуйками. Продолжаем помогать и работать каждый на своем фронте, чтобы всем было тепло!», — пишут защитники в Telegram.
За теплый подарок бойцы благодарят ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго» и председателя ОВА Олега Синегубова.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум 12 буржуек для передовой линии обороны получила 127-я бригада ТрО Харькова.".