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Щоб усім було тепло: харківські тероборонівці отримали буржуйки (фото)

Суспільство 21:16   08.11.2022
Олена Нагорна
Щоб усім було тепло: харківські тероборонівці отримали буржуйки (фото)

Мінімум 12 буржуйок для передової лінії оборони отримала 127 бригада ТрО Харкова.

“Комфорт не головне на війні. Однак холод, дощі, сніг, як наслідок хвороби – реалії військового буття. Утеплені, облаштовані бліндажі – можливість зберегти здоров’я бійців, а військову техніку – від опадів та перепаду температур. Опалення, приготування їжі, сушіння одягу здійснюється буржуйками. Продовжуємо допомагати та працювати кожен на своєму фронті, аби всім було тепло”, – пишуть захисники в Telegram.

За теплий подарунок бійці дякують ПНВФ “Анкор-Теплоенерго” та голові ОВА Олегу Синєгубову.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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