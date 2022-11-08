Щоб усім було тепло: харківські тероборонівці отримали буржуйки (фото)

Мінімум 12 буржуйок для передової лінії оборони отримала 127 бригада ТрО Харкова.

“Комфорт не головне на війні. Однак холод, дощі, сніг, як наслідок хвороби – реалії військового буття. Утеплені, облаштовані бліндажі – можливість зберегти здоров’я бійців, а військову техніку – від опадів та перепаду температур. Опалення, приготування їжі, сушіння одягу здійснюється буржуйками. Продовжуємо допомагати та працювати кожен на своєму фронті, аби всім було тепло”, – пишуть захисники в Telegram.

За теплий подарунок бійці дякують ПНВФ “Анкор-Теплоенерго” та голові ОВА Олегу Синєгубову.