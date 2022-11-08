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Прокуроры показали X-files оккупантов, обнаруженные на Харьковщине (фото)

Общество 10:55   08.11.2022
Оксана Горун
Прокуроры показали X-files оккупантов, обнаруженные на Харьковщине (фото)

Секретные материалы совещания оккупантов, на котором составляли планы оболванивания «русским миром» школьников, обнаружили в Изюме.

«В так называемом «отделе образования», сформированном в Изюме во время оккупации города, правоохранители изъяли секретную папку с документами, в которой указано, как должно было проходить «развитие» масштабного российского образования на Харьковщине», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В папке были документы, озаглавленные «материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области».

Материалы совещания по образованию оккупантов на Харьковщине

Кроме официальных на вид бумаг, среди опубликованного прокуратурой и два листка, напоминающие беглый конспект ценных указаний «нового руководства», сделанный кем-то из коллаборантов. Среди прочего здесь отмечены планы, касающиеся выдачи украинским школьникам российских аттестатов об образовании (что и произошло в Изюме летом, правда в весьма скромном масштабе).

Материалы совещания по образованию оккупантов на Харьковщине 2

Также захватчики уделили внимание так называемому «летнему отдыху», а по сути — интенсивному курсу промывки мозгов школьников под названием «10 дней патриотического обучения в регионах России». Особо «отличившихся» решили оболванивать в максимально комфортных условиях «Артека» и «Орленка» во временно оккупированном Крыму.

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    • «Кроме того, россияне планировать обсудить и кадровый вопрос, а именно пригласить в регион преподавателей — особый акцент должен быть на «историках и литераторах» с целью введения «патриотического воспитания», — обратили внимание в прокуратуре.

    Материалы совещания по образованию оккупантов на Харьковщине 3

    Прокуроры заверили, что изъятые документы используют для привлечения к ответственности коллаборантов, а также — всестороннего расследования преступлений, связанных с внедрением российского образования.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 10:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Секретные материалы совещания оккупантов, на котором составляли планы оболванивания «русским миром» школьников, обнаружили в Изюме".